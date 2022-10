Partierne på Christiansborg havde ikke den store lyst til at melde ud om deres syn på sagen. Det var i maj, da Pensionskommissionen anbefalede at forkorte mange danskeres vej til pensionslivet. En anbefaling, som vil koste et svimlende milliardbeløb.

Men godt inde i valgkampen åbner et flertal i Folketinget nu for at se nærmere på anbefalingerne. Det skriver Berlingske søndag.