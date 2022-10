S vil give kriminelle ekstrastraf: Skal kunne udelukkes fra byer og kommuner

Personer, der har begået personfarlig kriminalitet, skal kunne idømmes en ekstrastraf i form af et tilhold og et opholdsforbud. Det er et af forslagene i et nyt tryghedsudspil fra Socialdemokratiet i valgkampen.

Det fortæller justitsminister Mattias Tesfaye (S) til Avisen Danmark.

- En ting er selve strafferammen. Noget andet er, at vi som noget nyt foreslår, at man i tilknytning til straffen vil kunne få et forbud mod at opholde sig i nogle af de områder, som offeret bor i.