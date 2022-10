Nærpolitistation skal bekæmpe utryghed, men borgerne i Gladsaxe er ikke bange

Tesfaye fremhævede som eksempel de 20 nærpolitistationer, som findes i dag. Han havde selv deltaget ved åbningen af en af dem.

»Jeg er faktisk blevet lidt positivt overrasket over, hvor mange hundrede mennesker der dukker op, fordi de er glade for, at nu rykker staten, det offentlige, ind med en betydningsfuld institution. Her er åbent, og der er uniformerede betjente på gaden,« sagde justitsministeren.

»Men de er jo ikke åbne, de der stationer, Mattias,« afbrød Jan E. Jørgensen, folketingsmedlem for Venstre.