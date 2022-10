Tidligere forsvarsminister kommenterer Findsens bog: Særligt én ting bliver overset, mener han

»Når man læser Lars Findsens bog, står det klart, at her har vi at gøre med en mand, der ikke sætter sit lys under en skæppe,« skriver tidligere forsvarsminister Peter Christensen i et kritisk indlæg om Lars Findsens nye bog på sin Facebookprofil.

Den tidligere FE-chefs bog landede torsdag på hylderne hos danske boghandlere. Bogen retter på ny kritik mod regeringens håndtering af den betændte sag som snart har stået på i to år.