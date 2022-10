Midt i valgkampen: Blå-lilla alliance vil have kulegravet forløbet i FE-sagen

»Beskyldningerne i Lars Findsens nye bog er så alvorlige, at vi har brug for en undersøgelseskommission for at belyse regeringens og myndighedernes rolle. Jeg forventer, at Folketinget bakker bredt op.«

»Det er rystende,« siger K-formanden til TV2 News.

Han ønsker bl.a. undersøgt, om der – som Findsen skriver i sin bog – lå politiske hensyn bag hjemsendelsen af FE-ledelsen i august 2020.

Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, støtter nu også en kommissionsundersøgelse. Efter at have læst dele af bogen er han blevet bekræftet i, at regeringen har håndteret sagen forkert, siger han til TV2 News:

»Hvis det står til troende, er sagen lige præcis så slem, som jeg hele tiden har tænkt, den var,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen betoner, at straffesagerne mod Lars Findsen og eventuelt tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal være afgjort, før en granskningskommission skal undersøge forløbet i FE-sagen.

Lars Findsen er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder, og Claus Hjort Frederiksen risikerer også at blive tiltalt efter valget, hvor han ikke længere er beskyttet af parlamentarisk immunitet.

»Når der er faldet dom, hvad enten det er straf eller frifindelse, må man undersøge den her sag,« siger Lars Løkke Rasmussen til TV 2 News.