Samtidig er planen formentlig det sidste store skud i bøssen fra regeringen, inden statsminister Mette Frederiksen forventes at udskrive valg i næste uge – enten af egen drift eller pga. af et mistillidsvotum fra De Radikale.

2030-planen er altså potentielt Socialdemokratiets valgoplæg.

Og hvad indeholder den så?

Det helt korte svar fra regeringen er: Tryghed, velfærd og sikkerhed.

Der afsættes således 2,5 mia. kr. til »mere tryghed i hverdagen« de kommende år.

Derudover skal fem mia. kr. gå til at fremtidssikre velfærden, herunder sundhedsvæsnet. Regeringen har dog ikke øremærket penge til at give offentligt ansatte mere i løn, sådan som statsminister Mette Frederiksen ellers har åbnet for for nylig.