- Det meste i vores velfærdssamfund fungerer godt, siger hun.

Allerede lørdag morgen satte Mette Frederiksen til DR for første gang ord på, hvilken gruppe, hun blandt andet ser skal have højere løn.

Det skal være mere økonomisk attraktivt at læse til social- og sundhedshjælper eller -assistent, lød det.

Det skal ske ved, at studerende, der er ved at uddanne sig som såkaldte sosuer, skal have løn frem for SU i den anden del af deres grunduddannelse.

Social- og sundhedshjælper eller -assistenter fylder også i talen lørdag.

Der er ikke nok prestige i faget, lød det blandt andet.

- I er nogle af de allervigtigste for vores samfund, siger Mette Frederiksen til nye klapsalver.