Det skete blandt andet med henvisning til, at en række juridiske eksperter inden for statsret og forvaltning har udtalt, at der ikke er grundlag for at rejse en rigsretssag mod statsministeren.

Juristernes begrundelse er primært, at Mette Frederiksen ifølge Minkkommissionens beretning ikke vidste, at der manglede lovhjemmel, da hun meldte beslutningen om at aflive alle danske mink ud på et pressemøde den 4. november 2020.

Sablet ned

Nye Borgerliges to advokater fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager står da også meget alene med deres opsigtsvækkende konklusion om, at Mette Frederiksen med »høj grad af sikkerhed« vil kunne stilles for Rigsretten og dømmes for den manglende lovhjemmel til at aflive alle danske mink.

En stribe juraprofessorer gik torsdag i rette med advokaternes udlægning. Blandt andre professor emeritus i strafferet, Jørn Vestergaard, og er professor Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet.

En enkelt jurist – professor i strafferet ved Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen – hælder dog til, at statsministeren formentlig kan dømmes for grov uagtsomhed ved en rigsretssag.