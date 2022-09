Selv om omstændighederne for vurderingen er usædvanlig, må man også sige, at advokatvurderingen formentlig er den grundigste gennemgang af Minkkommissions beretning til dato.

Advokaterne fra Lund Elmer Sandager har brugt godt to måneder på at nærlæse kommissionens beretning og vurdere kritikkens tyngde. Over for Jyllands-Posten har Henrik Høpner tidligere understreget, at han og kollegaen Morten Schwartz Nielsen har fået helt frie hænder til at foretage vurderingen.

Høpner har på det skarpeste afvist, at der er tale om bestillingsarbejde, selvom Nye Borgerlige betaler regningen, og selvom Nye Borgerlige allerede har krævet Mette Frederiksen stillet for en rigsret.

Summen af elementer

De to advokater tager udgangspunkt i, at Minkkommissionen vurderede, at der blev givet en ulovlig instruks på pressemødet den 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen meddelte, at alle danske mink skulle aflives af hensyn til folkesundheden og risikoen for coronasmitte. Der var ikke lovhjemmel til instruksen, og dermed skete der »grov vildledning« af offentligheden.

Beslutningen var tilmed blevet truffet i regeringens Koordinationsudvalg efter et »forceret forløb«, hvor der var ikke var ordentlig tid til at læse sagens bilag.