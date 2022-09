Regeringen vil indføre regelstop i det offentlige med ny regel

Hvordan regelstoppet skal håndhæves konkret, kan Wammen ikke helt svare på.

- Politikere har været elendige til at tage regler ud, når de satte nye ind. Og det er det, vi tager konsekvensen af, siger Wammen dog.

Han tilføjer, at kan man fjerne mere end én regel, når der laves en ny regel, så er det ”bare godt”.

At kommuner skal sættes mere fri, betyder konkret, at næsten al statslig lovgivning og regulering fjernes på ét af de nævnte områder, så kommunerne selv kan tilrettelægge, hvad der er bedst for den enkelte borger i hverdagen.

Det er ikke et nyt fænomen. I forvejen er kommunerne Langeland, Middelfart og Viborg Kommune såkaldte frikommuner på ældreområdet.

Kort før sommerferien blev der lavet en politisk aftale om at sætte endnu flere kommuner fri på netop ældreområdet.