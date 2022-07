Nye Borgerlige vil sløjfe kravet om en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen i minksagen, hvis en kommende advokatvurdering konkluderer, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale.

Det bekræfter partiformand Pernille Vermund i et interview med Jyllands-Posten.

Onsdag meddelte Vermund, at Nye Borgerlige