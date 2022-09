Danmark åbner dør for klimaerstatning til fattige lande

Det vil være op til fortolkning, hvor stor andel der er afsat til ”tab og skader”. Men mindst 50 millioner fremgår af ministeriets opgørelse.

Ministeren og SF’s klimaordfører, Rasmus Nordqvist, er enige om, at det denne gang faktisk er penge til reel klimaerstatning.

Det gav overskrifter over hele verden, da Skotland - som vært for COP26 og del af Storbritannien - lovede en million pund sidste år.

Det samme gjorde den belgiske region Vallonien.

Bekymringen i de rige lande har været, at hvis man overhovedet går ind i at skulle betale erstatning for industrialiseringens udledninger, så kan det blive svært at styre. Så risikerer man at åbne en port til endeløs erstatningssummer.

- Det har jeg ikke så stor bekymring for. Vi bliver nødt til at gå ind i det her, siger Rasmus Nordqvist.

- Denne dagsorden har været et springende punkt. Nu melder vi os for alvor ind i den debat, for der skal findes en løsning på det.