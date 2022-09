14/09/2022 KL. 19:28

Onsdag kl. 13 kom regeringen med et »meget, meget voldsomt tiltag«: Nu går slagsmålet i gang på Christiansborg

Til toner i mol fremlagde fire topministre onsdag eftermiddag et forslag, hvor staten kan ende med at lægge milliarder af kroner ud for danskernes stigende energiregninger. En ekspert er bekymret for, om vi med forslaget vil skrue nok ned for radiatoren og lyset. Imens tegner der sig et billede af svære forhandlinger, hvor både støttepartier og oppositionen kræver flere tiltag under energikrisen.