Lærerforening: Aftale tager fat på væsentlige problemer

Danmarks Lærerforening vil gerne være med til at realisere de tiltag, der står i den politiske aftale, siger Gordon Ørskov Madsen. Han er derfor glad for, at ministeren nedsætter en gruppe med interessenter, der skal følge udviklingen af læreruddannelsen på baggrund af aftalen.

Aftalen sikrer desuden de studerende mellem to og fire timers yderligere undervisning om ugen. Om det er nok til at løfte opgaven, kalder Gordon Ørskov Madsen ”et godt spørgsmål”.

Han mener, at det sammen med en større kobling mellem uddannelse og praksis er ”helt afgørende”.

Aftalen sikrer også, at de studerende fra næste år kommer i praktik i løbet af alle de fire år, uddannelsen tager.

- Det kommer til at betyde, at man får øvet sig noget mere i at undervise i folkeskolen. Man får en kobling mellem teori og praksis, og det er så vigtigt, når man bliver lærer, at man ikke kun læser til lærer, men også øver sig i at blive lærer, siger Gordon Ørskov Madsen.