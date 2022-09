Praktikken øges med ti ECTS-point fra 30 til 40, så det kommer til at udgøre cirka 17 procent af den samlede læreruddannelse. Lærerstuderende får to til fire timers mere undervisning om ugen for at styrke fagligheden. De studerende vil få mere feedback og vejledning. Lærerne skal rustes bedre til specialundervisning. Det sker ved, at lærerne kan tage faget som et af tre undervisningsfag, tidligere kaldet linjefag. I dag fylder specialpædagogikken et enkelt modul. Uddannelsen bliver aflsuttet med en bacheloreksamen. Den skal bestå af en større skriftlig opgave og en mundtlig prøve. Det forventes, at den nye læreruddannelse er klar til de nye lærerstuderende, der begynder i august 2023. Kilde: Uddannelses-og Forskningsministeriet