19/09/2022 KL. 05:00

Uden større opmærksomhed er regeringen ved at ændre reglerne for, hvordan landet kan lukkes ned. Men det er alt for lidt, lyder kritikken

Minister er i gang med at justere spillereglerne for, hvordan der kan sættes ind med restriktioner i danskernes liv og hverdag, når en alvorlig sygdom rammer landet. Manøvren rammer ind i en fundamental diskussion om, hvornår noget er sundhedsfagligt begrundet, og hvornår det er politisk besluttet. I midten af det hele sidder en 11 mand stor gruppe med ministerens højre hånd for bordenden.