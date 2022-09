Ombudsmanden går ind i sag om Rasmus Prehns bilagsrod

Folketingets Ombudsmand går nu ind i sagen om fødevareminister Rasmus Prehns brug af statens kreditkort på restauranter.

Det fremgår af et brev, som Ombudsmanden tirsdag har sendt til den socialdemokratiske fødevareministers tidligere arbejdsplads, Udenrigsministeriet.

Det skriver Ekstra Bladet.

I et tilfælde har ministeren afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgår, at han havde spist middag med en navngiven journalist.