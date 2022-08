Prehn afleverer sit statslige kreditkort: Jeg er menneskelig

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) kalder sin sag om bilag og betalinger på restauranter med statens kreditkort for ”meget pinlig og meget ærgerlig”.

- Man siger, at det er menneskeligt at fejle. I denne sag må man sige, at jeg er endog meget menneskelig. Så ja, jeg har begået klare fejl, siger ministeren.

I et tilfælde har ministeren afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgår, at han havde spist middag med en navngiven journalist.