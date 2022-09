Statsminister Mette Frederiksen (S) påstod søndag aften i en debat mellem de tre statsministerkandidater, at nedslidning er en forudsætning for at få tilkendt det, der er blevet kendt som Arne-pensionen.

Men det mener professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet Bent Greve ikke, at man kan sige så direkte.