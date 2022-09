3

De små blå i klimadebatten

Mette Frederiksen gav udtryk for, at de borgerlige vil reducere ambitionerne på klimapolitikken. Hun sagde til Pape og Ellemann, at deres parlamentariske grundlag under en mulig borgerlig regering ikke bakker op om 70 pct.-målsætningen. Det henviser til, at Liberal Alliance og Nye Borgerlige står uden for klimaloven og 70 pct.-målet. DF har også lagt op til at slække på målsætningen.

Både Ellemann og Pape så undrende ud og påpegede, at både Venstre og Konservative var for f.eks. en CO2-afgift før Socialdemokratiet.

Folketinget har vedtaget at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. Klimarådet gør jævnligt status på dem. I februar lød det, at Danmark mangler at reducere sit udslip af klimagasser med 10 mio. tons i 2030 for at nå målet.

Skattelettelser på bordet

Under debatten gjorde Søren Pape det klart, at han vil give skattelettelser til danskerne, men afholdt sig fra konkrete forslag.

»Ligesom danskerne skal holde for, er tiden så ikke kommet til at den offentlige sektor også skal holde igen?« spurgte K–formanden, som vil lade den offentlige sektor vokse 0,1 pct.

Jakob Ellemann-Jensen var også åben for at give skattelettelser, men vil sørge for, at den offentlige sektor betaler for det såkaldte ”demografiske træk”, som sikrer, at man bruger lige så mange penge per borger på velfærd, når der bliver flere ældre og børn i fremtiden.

Mette Frederiksen blev forholdt, at hun søndag i Politiken åbnede for at lette topskatten. Hun svarede, at »det er ikke det, jeg har sagt i det interview«.

»Socialdemokratiet går ikke til valg på topskattelettelser. Det, vi har været imod – lettelser i topskatten i særdeleshed – er blevet lagt frem fra de konservative hele vejen igennem. Men du kan spørge mig om tusind ting, og svaret bliver det samme. Jeg kommer ikke til at sige nu, at vi vil slet ikke indgå i en diskussion om det. For så har I med det her ene interview sikret, at der aldrig nogensinde kan komme en bred regering på tale«.