Minister om nødlidende busruter: Vi skal finde fælles løsninger

- Vi har brugt hundredvis af millioner af kroner på at holde hånden under vores kollektive trafik under corona, og det er, fordi vi vil have, at man skal kunne benytte sig af busser i hele landet, siger Trine Bramsen.

- Der må ikke herske tvivl om, hvor optagede vi er af den her dagsorden, siger hun.

Ministeren henviser til, at der senere i september er planlagt et møde mellem regioner, kommuner og regeringen. Her skal kompensation til trafikselskaber for direkte følger af coronarestriktionerne i årets to første måneder diskuteres.