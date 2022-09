04/09/2022 KL. 05:00

Kollektiv trafik uden for de større byer er i krise – mange passagerer er væk, og brændstoffet er dyrt

Under coronaen forsvandt tusindvis af passagerer fra den kollektive bustrafik – mange er ikke kommet tilbage. Samtidig er brændstof blevet så dyrt, at regioner og kommuner føler sig pressede til at skære kraftigt i den kollektive bustrafik, hvis ikke staten dækker hullet. Kommer der ikke flere penge, vil udkantsområderne blive skubbet endnu længere væk fra resten af samfundet, mener en trafikforsker, som foreslår, at letbanen i Aarhus lukkes og erstattes med busser.