Brian Larsens historie er en af flere, som er omdrejningspunktet i en ny dokumentar fra TV 2, som ikke kun vækker harmdirrende bemærkninger fra kritikere af beskæftigelsessystemet, men også har sået splid mellem statsminister Mette Frederiksen og støttepartierne SF og Enhedslisten.

Som direkte udløber af dokumentarens beretninger er SF og Enhedslisten gået sammen om at indkalde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i samråd om emnet.

»Langt de fleste ansatte på jobcentrene leverer et godt arbejde, men mange kommunale ledelser læser loven, som ”Fanden læser Biblen”, og binder de ansatte på hænder og fødder. Det er på tide at nytænke jobcentrene og mulighederne for fleksjob og førtidspension,« lyder det fra SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge på Facebook.