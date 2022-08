Venstre vil nedlægge jobcentre og starte helt forfra

- Vi tror ikke, at der kan lappes og småjusteres på det nuværende system.

Det nye beskæftigelsessystem skal bygge på seks principper, lyder det videre.

Det skal blandt andet medføre mindre bureaukrati og et ”frit valg til alle”, så man selv kan vælge om eksempelvis en privat aktør, en a-kasse eller det offentlige skal stå for indsatsen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Opgøret med bureaukrati i systemet skal ske ved at ”stille færre krav og mindre kontrol for dem, der har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet”.