Kofod er dukket op i Kyiv: Mere militærstøtte er på vej

Et kort tweet fra Jeppe Kofod har antydet, hvad der kan være på dagsordenen for besøget udover håndtryk og medaljer.

»Jeg er glad for at være tilbage i smukke Kyiv for at understrege Danmarks stålsatte støtte til det ukrainske folk. Vi har givet over 400 mio. euro (ca. 300 mio. kr. red.) i militær støtte indtil videre - og der vil komme mere. Vi er her for det lange seje træk. Slava Ukraini,« skriver Jeppe Kofod.