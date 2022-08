Forsvarsminister ønsker EU-træningsmission af ukrainere

Han kalder det en ”god idé”, at også EU nu vil træne ukrainske soldater.

- Jo mere, der kan gøres, jo bedre.

- Derfor er det også vigtigt, at EU nu kommer til at spille en stærkere rolle. Jeg finder det helt naturligt, at EU styrker sit arbejde her. Det er en konflikt, der kommer til at tage lang tid. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper Ukraine med alt, vi kan hjælpe med, siger den danske forsvarsminister.

Hvornår den eventuelle EU-mission kan begynde, er ”svært at sige”. Men det vil skulle foregå uden for Ukraine, fortæller Morten Bødskov.