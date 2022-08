Siden invasionen begyndte den 24. februar, har Rusland skruet kraftigt op for prisen på gas og samtidig skåret ned for leverancerne gennem Nord Stream-ledningen.

Men ifølge EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, blæser »forandringens vinde« nu over Europa:

»Putins forsøg på at afpresse os med fossile brændstoffer slår fejl. Vi accelererer den grønne omstilling og bliver fri for afhængigheden af russiske fossile brændsler,« sagde hun på Marienborg.

Store planer for Bornholm

Danmark er allerede i fuld gang med at udbygge vindenergien i Østersøen. Så sent som mandag besluttede et bredt flertal i Folketinget, at de kommende vindmølleparker ved Bornholm skal have en kapacitet på tre gigawatt i stedet for de to gigawatt, som var udgangspunktet.

Det vil mere end fordoble Danmarks nuværende mængde havvind, når møllerne snurrer, men ambitionen er samlet en femdobling i 2030.