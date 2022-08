Folketingsflertal øger vindkapacitet på Bornholm

Det er hen over sommeren blevet tydeligt, at det ikke kan gå hurtigt nok med at udbygge produktionen af vedvarende energi i Danmark.

Derfor har et flertal i Folketinget nu besluttet, at den kommende energiø ved Bornholm skal have en kapacitet på tre gigawatt i stedet for de to gigawatt, som var udgangspunktet.

Samtidig er der indgået aftale med Tyskland om at trække et kabel fra Bornholm til Tyskland, der kan transportere strøm sydpå, hvis der er brug for det.