28/08/2022 KL. 12:43

For abonnenter

Fagforbund i velfærdssektoren glæder sig over, at Mette Frederiksen nu alligevel vil snakke om løn

Mette Frederiksen nægtede at tale om det, selv da sygeplejestrejken var på sit højeste. Nu jubler Dansk Sygeplejeråd og FOA over, at Statsministeren fem uger før de Radikales ultimatum om valg er klar til at drøfte løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Bedre sent end aldrig, men ordene forpligter, mener de.