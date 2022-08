28/08/2022 KL. 08:40

Arbejdsgiverforeninger tordner mod Mette Frederiksens melding om, at offentlige ansattes løn er til politisk drøftelse

Statsministerens erklæring om, at hun modsat tidligere nu er klar til at drøfte offentlige velfærdsarbejderes lønforhold politisk, vækker stor kritik hos Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, der kalder forslaget for »gift« forud for kommende overenskomstforhandlinger.