05/09/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Veteranerne har i årtier levet med lidelser fra FN-missioner, men de har aldrig fået erstatningen

Henrik Albrechtsen kan stadig lugte ligene. Han får det dårligt bare at tale om det. I 2017 fik den tidligere FN-soldat konstateret ptsd for sit arbejde i Danmarks og verdenssamfundets tjeneste. I dag venter han stadig på erstatning og anerkendelse fra FN ligesom mere end 400 andre danske veteraner. En del af dem er døde undervejs. »Vi begynder at forsvinde nu,« siger en veteran.