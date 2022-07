Minister skrev galt navn på regning - kan ikke forklare bilagsfejl

Rasmus Prehn vil nu sørge for, at han selv kommer til at betale for regningen, der lød på 1468 kroner.

- For at rette op på fejlen og for at undgå, at andre skal eksponeres sådan i offentligheden for at tale med mig over en middag, afregner jeg den pågældende regning med Udenrigsministeriet, så jeg betaler selv. Fremover vil jeg betale privat ved den slags arrangementer, skrev Rasmus Prehn på Facebook inden interviewet med Ekstra Bladet.

- Jeg beklager og undskylder både for de fejl, jeg har begået, og over for de pågældende journalister.

Middagen fandt sted, mens Rasmus Prehn var udviklingsminister, og det er derfor regningen skal afregnes i Udenrigsministeriet.

Det er ikke første gang, at Rasmus Prehn har været ude at spise med journalister, hvor han har brugt sit kreditkort, der er udleveret af hans ministerium.