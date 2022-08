Minister er overbevist om at kunne lave Rwanda-aftale inden sommer

- Det er jeg sådan set helt overbevist om.

Der skal senest være afholdt valg den 4. juni næste år.

- Men nu må vi se, hvordan det går. Men det er sådan datomæssigt, så meget nærmere jeg kan komme det, siger Kaare Dybvad Bek.

Planen er, at migranter, der søger asyl i Danmark, bliver indlogeret på centret i Rwanda. Her kan de så opholde sig, mens de venter på at få behandlet deres ansøgning om asyl.

Regeringen mener, at asylsystemet i dag reelt er brudt sammen, og at et modtagecenter uden for EU vil betyde, at migranter ikke tager den farlige vej over Middelhavet for at søge asyl.