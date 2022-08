Med ét genantændte debatten om et tørklædeforbud i grundskolen: »Det giver ingen mening«

Kommissionens svar er, at den i så fald bakker op om at indføre et generelt forbud mod alle religiøse symboler i grundskolen, såsom davidsstjernen eller et kors om halsen. Dermed kan man undgå diskrimination mod én bestemt religion.

Heller ikke dette forslag, kan Enhedslisten være med på. I stedet for et forbud mener partiet, at piger, som måtte blive tvunget til at bære tørklæde, skal have hjælp. For eksempel skal skolerne tage en snak med forældrene og pigerne og fortælle dem om deres rettigheder.

»Vi vil bestemt gerne bekæmpe negativ, social kontrol, men man hjælper ikke de her piger med mere tvang. Det giver jo ingen mening, at man vil frigøre piger ved at tvinge dem til noget,« siger Rosa Lund.

Minister: Modigt og spændende

Kaare Dybvad har endnu ikke taget stilling til, om regeringen vil følge kommissionens anbefalinger. Og i så fald hvordan.

»Men grundlæggende synes jeg, det er nogle modige og spændende anbefalinger,« siger han til TV2 News.

I første omgang vil ministeren nærstudere de i alt 10 foreløbige anbefalinger, som kommissionen har præsenteret. Herunder de juridiske problemstillinger.

Socialdemokratiets ligestillingsordfører Lars Aslan Rasmussen giver dog umiddelbart opbakning på Twitter:

»Meget enig i at børn selvfølgelig ikke skal gå med tørklæde - heller ikke i skolen. Islamismen skal bekæmpes alle steder,« skriver han.

Også Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, ønsker et forbud mod tørklæder i grundskolen, skriver Støjberg på Facebook.

De Radikales politiske leder Sofie Carsten Nielsen har omvendt skudt forslaget ned og kaldt det social kontrol.