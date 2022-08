En kommission nedsat af regeringen med fokus på minoritetskvinder anbefaler at forbyde piger at bære hovedtørklæde i grundskolen. Det skriver DR.

For ifølge kommissionen viser det, at nogle går med hovedtørklæde, at muslimske piger er anderledes end etnisk danske piger.

- Vores fokus er at sikre, at pigerne, der ikke har de samme frihedsrettigheder som alle os andre, får dem, siger Christina Krzyrosiak Hansen (S), der er formand for kommissionen og borgmester i Holbæk Kommune.