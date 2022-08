»Minkkommissionen er kommet med sin kritik, så har en uvildig styrelse behandlet den beretning og valgt at indstille til mig som arbejdsgiver, at det rigtige at gøre er at udstede en advarsel. Den indstilling har jeg valgt at følge.«

Mette Frederiksen blev også spurgt, hvad hun mener om at blive udråbt som skurk i minkskandalen af oppositionen.

»Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale. Der er blevet begået en fejl. Der manglede lovhjemmel til en beslutning, der var nødvendig,« svarede hun.