Barbara Bertelsen får en advarsel, mens andre sendes hjem

Departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, skal forlade sin stilling fra dags dato, da Studsgaard skal til et tjenesteligt forhør med henblik på at indlede en diciplinærsag, skriver Miljøministeriet på sin hjemmeside.

»Afgørelsen er truffet på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indstillet at indlede en disciplinærforfølgning af departementschef Henrik Studsgaard med et tjenstligt forhør. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har rådført sig med Kammeradvokaten, og det er Kammeradvokatens vurdering, at indstillingen er forenelig med retsgrundlaget og praksis,« skriver ministeriet.

Rigspolitichefen, Thorkild Fogde, er blevet »tjenestefritaget, og skal deltage i et tjenesteforhør,« skriver Justitsministeriet på sin hjemmeside.