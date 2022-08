17/08/2022 KL. 14:00

For abonnenter

Regeringen vil fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte: »Jeg har tillid til, at forældre ønsker det bedste for deres børn«

Hvad er »alderssvarende juridisk rådgivning« for et seksårigt barn? Og hvorfor er det ikke hensigtsmæssigt at have en aldersgrænse for juridisk kønsskifte? Læs indenrigsminister Christian Rabjerg Madsens svar her.