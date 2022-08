Støjberg vil give familier ni ugers ekstra barsel

Direktivet er netop trådt i kraft ved indgangen til august.

- Vi ønsker at give de ni ugers barsel tilbage til de danske familier, som EU stjal fra dem. Ingen er bedre til at tilrettelægge dagligdagen end familierne selv, siger hun til avisen.

Med forslaget vil Danmarksdemokraterne sikre, at familier ikke mister barsel, hvis faren eksempelvis ikke afholder sine ni ugers øremærket barsel, som dermed bortfalder.

Uanset hvad bør alle familier have adgang til ni ugers betalt barsel oveni de øremærkede, lyder forslaget.

Ifølge Inger Støjberg er det langt fra alle, der er tilfredse med de nye barselsregler.

- De eneste, der sådan rigtigt har glædet sig over det her, er politikere, som er meget, meget begejstrede for, at EU skal tage mere af vores selvbestemmelse og bestemme det hele for os.