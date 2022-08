Jakob Ellemann-Jensen afviste, at han ser Søren Pape Poulsens statsministerkandidatur som en krigserklæring og en kritik af sin egen ledelsesstil.

»Når jeg meldte mig som statsministerkandidat, var det jo ikke en kritik af mine kollegaer. Jeg er liberal. Jeg tror, Venstre er bedst til at sidde for bordenden. Det er derfor, jeg stiller mig til rådighed. Jeg tror, Pape har det på samme måde. Han er konservativ. Det er ikke så skidt igen, men det er bedre at være liberal,« sagde Jakob Ellemann-Jensen med et skævt smil.

Det største dyr på savannen

Spørgsmålet, om hvem der skal være borgerlig statsministerkandidat, har fløjet længe i luften.

Kort inde i denne valgperiode begyndte Venstre at falde i meningsmålingerne, mens Det Konservative Folkeparti stormede frem.