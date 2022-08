Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, er imidlertid glad for at se Søren Pape Poulsen i puljen, der nu tæller tre statsministerkandidater. Det siger han til Ritzau.

»God melding fra Søren Pape,« tilføjer han på Twitter.

»Nu kan vi for alvor begynde at stille krav til de to statsministerkandidater. Her er tre: Langt strammere udlændingepolitik. Markant bedre sundhedspolitik. De ældre fortjener bedre.«