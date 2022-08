Søren Pape Poulsen har indtil i dag forsøgt at undgå at svare på spørgsmålet, om han ville stille op som kandidat til statsministerposten til det kommende valg.

Men mandag formiddag var den konservative formand klar til at melde sine statsministerplaner ud.

Han peger bl.a. på, at han vil sørge for et bedre sundhedsvæsen og forbedre konkurrenceevnen i det danske erhvervsliv som statsminister.

»Jeg mener, jeg har det, der skal til, og jeg mener, at jeg er den bedste. Jeg har erfaring fra erhvervslivet, jeg har politisk erfaring, jeg har borgmestererfaring, og jeg har ministererfaring,« siger Søren Pape Poulsen, og understregede, at han ikke vil have en regering henover midten.