12/08/2022 KL. 06:55

For abonnenter

For to uger siden krævede han en opsigtsvækkende lempelse af udlændingepolitikken. Nu bryder konflikten ud mellem Venstre og Dansk Folkeparti

Et debatindlæg fra de bagerste spalter af en regionalavis skaber nu pludselig konflikt i blå blok. Danmark er »besat af at smide arbejdende mennesker ud af landet,« skrev Venstre-profilen Preben Bang Henriksen for nyligt i Nordjyske og foreslog at lade erhvervsaktive syriske flygtninge blive i landet. Har partiet ændret politik?