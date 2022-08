Nordiske lande har aftalt at kunne bruge hinandens luftrum

- Vi skal arbejde tættere, og vi skal dele oplysninger med hinanden oftere og mere direkte, og vi skal forsøge at fjerne hindringer for mere effektive militære opgaveløsninger, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde i Malmø.

De tre forsvarsministre har mandag holdt møde for at drøfte det tættere samarbejde og sikkerheden i Østersø-regionen.

Her har Rusland ifølge det danske forsvarsministerium oprustet betydeligt gennem en længere periode, og Danmark har - ifølge ministeriet - et særligt ansvar for sikkerheden i regionen.