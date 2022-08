10/08/2022 KL. 05:00

Lars Olsen er uofficiel chefideolog for Socialdemokratiet: Partiet er i »vildrede« – og Inger Støjberg står klar til at udnytte det

Folketingsvalget kan udskrives når som helst, og nu kommer en af dansk politisk vigtigste iagttagere af centrum-venstrefløjen med en advarsel: Socialdemokratiet zigzagger og er blevet bange for at videreføre den retning, der bragte dem til magten i 2019. Der mangler politik til arbejderne i provinsen – og kommer den ikke inden valget, vil flækker og stationsbyer landet over kigge mod Inger Støjberg.