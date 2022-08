- Så har man flere timer med to voksne, eller man sætter ind med særlige læseforløb eller gør noget for de børn, der mistrives, siger Jacob Mark.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger, at hun tror på, at det er muligt at skabe forandringer i folkeskolen gennem et bredt samarbejde i Folketinget.

- Derfor håber jeg ikke, at det, at SF opsiger forliget, er udtryk for, at SF mener, at der skal føres blokpolitik omkring folkeskolen, siger ministeren.

Hun mener også, at folkeskolen skal have mere frihed.

- Det er os selv, der har sat forsøgene i gang i Esbjerg og Holbæk, og vi mener, at vi skal videre ad den vej. Men vi sidder midt i et forhandlingsforløb om præcis det her, siger hun til Politiken.