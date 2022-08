De har forladt partiet:

- Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han forlod Venstre i januar 2021 efter et formandsopgør i kølvandet på valget i 2019. Løkke blev først løsgænger i Folketinget, men er nu i spidsen for sit nye parti, Moderaterne.

- Tidligere minister Inger Støjberg. Hun forlod i februar 2021 Venstre - blandt andet fordi partiet stemte for en rigsretssag mod hende i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar. Hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten, og kort efter blev hun af et flertal vurderet uværdig til at fortsætte som folketingsmedlem. Hun blev først løsgænger, men er nu i spidsen for sit nye parti, Danmarksdemokraterne.