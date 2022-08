Jane Heitmann er blandt andet psykiatri- og ældreordfører for Venstre, og hun omtaler netop de to områder som hjertesager. Heitmann har siden 2019 desuden været formand for Sundhedsudvalget.

Venstre-politikeren har endnu ikke fastlagt, hvad hun ønsker at lave i fremtiden foruden at kaste sig over skolebøgerne.

- Jeg ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer. Jeg har min rod i sundhedsområdet, og i det private erhvervsliv, skriver hun i opslaget.

Hun har været Venstres psykiatriordfører, siden hun i 2011 blev valgt til Folketinget. Det er dermed en yderst erfaren ordfører, som oppositionspartiet må tage afsked med.