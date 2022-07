13/07/2022 KL. 05:00

Lars Løkke ved, hvad der skal stå på gravstenen, hvis hans store satsning mislykkes

Han kan blive den mest magtfulde mand i midten af dansk politik – eller han kan blive helt overflødig. Men tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen er afklaret med det. Nu foretager han et sats uden garanti for sikker succes. Han tvivler på, at der bliver en runde mere.