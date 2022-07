27/07/2022 KL. 06:30

En ny rapport fra Udlændingestyrelsen vækker opsigt: Kan få »stor betydning« for udvisningstruede syrere

En rapport fra maj kan få en af regeringens kontroversielle mærkesager til at vakle. I to år har myndighederne taget opholdstilladelsen fra syrere fra Damaskus, men nu peger Udlændingestyrelsen selv på, at vilkårlige tilbageholdelser kan forekomme for hjemvendte flygtninge. Det får Enhedslisten til at komme med et markant krav.